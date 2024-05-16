ВСУ впервые применили ракету GLSDB при обстреле российского региона В СЦКК ДНР сообщили о первом применении ВСУ ракеты GLSDB при обстреле Макеевки

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Вооруженные силы Украины впервые использовали дальнобойную ракету GLSDB для удара по Червоногвардейскому району Макеевки Донецкой Народной Республики, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что фрагменты данного боеприпаса обнаружены на месте обстрела.

Противник впервые применил по жилым кварталам бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB), выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270, — сказано в сообщении.

В организации отметили, что из-за вертикального попадания боеприпаса невозможно определить локацию пуска. При этом уточняется, что были зафиксированы повреждения одного частного жилого дома по улице Яблочкина и двух — по улице Тимошенко. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что очередной беспилотный летательный аппарат украинских войск был сбит Вооруженными силами России в 18:00 мск над территорией Белгородской области. Уточнялось, что беспилотник противника поразили средства противовоздушной обороны.