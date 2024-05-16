ВС РФ уничтожили очередной беспилотник ВСУ над российским регионом Минобороны: ВС РФ пресекли новую атаку беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: МО Украины

Очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит российскими военными над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Беспилотник противника поразили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что украинские военные с наступлением весны стали использовать маскировочные сети, необходимые для защиты подразделений на переднем крае расположения. По словам эксперта, бойцы ВСУ также стали выжигать леса, чтобы помешать российским силам, которые скрываются в них. Для этого ВСУ используют термобарические снаряды.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области. Также поражены склад с боекомплектом и порядка 50 военнослужащих.