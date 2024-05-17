В Севастополе уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российские военнослужащие уничтожили в Севастополе десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, пострадавших нет.

Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения. Обращаю внимание всех севастопольцев: если увидите обломки беспилотников — не подходите к ним, — предупредил глава города.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку воздушных дронов, а также безэкипажных катеров в акватории. По его сведениям, нападению подверглись разные районы города.

Он также объяснил, что частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции. По его словам, на нее упали обломки сбитых беспилотников. Он пообещал, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.