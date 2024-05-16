Киев потерял 600 самолетов: новости СВО на вечер 16 мая

Фото: МО Украины

Российские силы с начала специальной военной операции на Украине уничтожили уже 600 самолетов и 274 вертолета противника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также, по данным ведомства, за это время ликвидировано 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ потопили лодку ВСУ в Днепре и продвинулись к Харькову

Командир экипажа танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» с позывным Мэджик рассказал об уничтожении лодки с украинскими диверсантами в Херсонской области. Также, по его словам, удалось ликвидировать позицию ВСУ на правом берегу Днепра.

«Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику. Ну и также работаем по островам», — уточнил командир танкового экипажа.

Что касается Харьковского направления, то, по данным Telegram-канала «Иди и смотри», российские силы продвигаются в Волчанске, где идут ожесточенные бои. По информации канала, ВС РФ зачищают центр города, ВСУ сохраняют контроль над частным сектором и южной его окраиной. Минобороны данную информацию не комментировало.

Противник же тем временем использует административные здания, школы и частные дома для возведения оборонительных сооружений под Харьковом. Как рассказывают российские бойцы, инженерные сооружения достаточно серьезно оборудованы и укреплены. Видно, что они «рылись не вручную, а техникой».

Как Зеленский может отомстить за провал под Харьковом?

В результате российского наступления на Харьковском направлении Киев вынужден перебрасывать туда силы из Артемовска (украинское название Бахмут) и Авдеевки, рассказал бывший командующий седьмой танковой бригадой французской армии отставной генерал Николя Ришу. По его словам, это значительно ослабляет Южный фронт и соответствует стратегическому замыслу российского Генштаба. Он уверен, что российские военные намерены выманить украинские армейские резервы, чтобы разбить их.

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться отомстить России за провал под Харьковом, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что Киев организует массовое применение полученных от США баллистических ракет ATACMS.

При этом, по его словам, сценарием самой опасной для России атаки ВСУ может стать одновременный запуск десятков БПЛА, дронов-камикадзе, ложных целей и крылатых ракет. Он не исключил, что Киев таким образом попытается перегрузить российские системы противовоздушной обороны.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Киев пытается развязать большую войну, Китай надеется на скорейшее установление мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев втягивает США и Европу в большую войну, пытаясь убедить Вашингтон разрешить ему применять поставляемое оружие для ударов по территории России. По его словам, действия украинского руководства могут привести к трагедии. Парламентарий призвал Соединенные Штаты и страны Европы не доводить ситуацию до катастрофы.

В свою очередь Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте. Путин же заявил, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Москве импонирует видение ситуации с китайской стороны. Представитель Кремля назвал предложения Пекина конструктивными.

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