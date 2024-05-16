Почему Зеленский боится уехать с Украины: об этом не расскажут по ТВ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Неожиданно для многих президент Украины Владимир Зеленский отменил свой очередной пропагандистский вояж за границу. А посетить он планировал Испанию и Португалию, чтобы заключить двусторонние соглашения в области безопасности. Соглашения эти что-то вроде моральной компенсации Киеву за невозможность вступления в НАТО, и они предусматривают в случае нападения на Украину «немедленное начало консультаций». Однако даже такие эфемерные документы Зеленский представляет как «поворотный момент в истории Европы». И вдруг он отказывается от новой возможности попиариться. Что случилось?

Причина на поверхности — Харьков

Конечно, сейчас главное объяснение домоседства Зеленского — осложнение для ВСУ положения в Харьковской области. Российская армия успешно продвигается вперед, занимая важнейший в плане обеспечения украинской военной логистики городок Волчанск, а на очереди, вероятно, Липцы и даже Купянск. Украинские же силы, несмотря на срочное получение 152-мм снарядов, которые можно и не экономить, продолжают нести огромные потери, оставляя один населенный пункт за другим.

Более того, украинские полководцы никак не могут просчитать дальнейшие маневры нашей армии: то ли русские нацелились на то, чтобы взять Харьков в клещи, то ли просто растягивают линию боевого соприкосновения, лишая украинское командование возможности накапливать резервы. А может, через Сумскую область ВС РФ планируют подойти к Киеву. И пресловутая английская разведка, которая ранее рассказывала о наших намерениях, молчит.

Утверждают, что на заседаниях ставки Зеленский чуть не терял контроль над собой, прекрасно понимая, что он не оправдывает западных инвестиций. И фактически обесценивает намеченную на начало июня конференцию в Швейцарии по его «формуле мира». Какие там ультиматумы на фоне таких поражений?

Понятно, что в такой обстановке отъезд в Испанию мог восприниматься не просто как проявление абсолютной безответственности и равнодушия к судьбе собственной страны, но и как бегство накануне обнуления его президентского статуса.

Фото: president.gov.ua

Причина № 2 — фактор Залужного

Увольнение Валерия Залужного с поста главкома не решило для Зеленского всех связанных с его личностью проблем. Соцопросы по-прежнему показывают значительное преимущество популярного генерала над Зеленским, которому на пятки наступает еще и глава ГУР Кирилл Буданов, признанный у нас террористом и экстремистом.

Пикантность ситуации придает еще и то обстоятельство, что даже присланный из Лондона агреман на посла Залужного никак не ускоряет его отбытие. Залужный, который находится по распоряжению Зеленского под негласным контролем спецслужб, из Киева пока ни ногой. Более того, прошла информация, что отчаявшийся Зеленский поручил главе Минюста Денису Малюське взять у Залужного заявление в поддержку президента. Но и о таком заявлении лояльности ничего не слышно.

А значит, Залужный, уверенный в своей популярности и поддержке американцев, остается политической миной замедленного действия. Тень переворота, характерного для стран третьего мира при отсутствии в стране главы государства, накрывает сознание Зеленского.

Альтернатива — бункер

Итак, зона «красных флажков» для Зеленского все ближе. По истечении полномочий он превратится для многих в Европе не в лидера демократии, а в узурпатора власти. И на это накладываются неудачи на фронте, которые летом могут перерасти в массированное наступление российской армии. Добавим и нарастающее недовольство в среде простых украинцев, которые хотят обычной мирной жизни.

Понятно, что в такой грозовой атмосфере покидать Украину для Зеленского втройне опасно. Легко из одного из «европейских лидеров» превратиться в эмигранта.

Читайте также:

В Минобороны начался генералопад: почему зачистку начали уже сейчас

Как инаугурация Путина испортила десерт на ужине Си и Макрона

Чубайс будет во всем виноват: зачем Толик Рыжий полез в историю России

Почему надо брать Одессу как можно быстрее: мы должны защитить наш флот