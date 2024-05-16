Рогов рассказал, что ждет бегущих от мобилизации украинцев Рогов: украинские пограничники расстреливают бегущих от мобилизации граждан

Фото: МО Украины

Украинские пограничники расстреливают граждан, которые пытаются убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, зафиксировано несколько десятков таких случаев.

Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном, — заявил Рогов.

Он отметил, что украинские бойцы открывают прицельный огонь по людям, когда те находятся в воде. Тиса на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией.

Ранее пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко заявил, что на Украине существует масштабное неприятие армии. Он указал, что настроение общества изменилось на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая. Оба статуса действуют в стране с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.