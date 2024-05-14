Майор ВСУ заявил о массовой неприязни украинцев к армии Майор ВСУ Бондаренко: на Украине существует масштабное неприятие армии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На Украине существует масштабное неприятие армии, заявил El Pais пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко. Он указал, что настроение общества изменилось на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий.

У нас масштабное социальное неприятие вооруженных сил. <...> Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии, — задался вопросом Бондаренко.

Само издание сообщает, что патрули ТЦК (аналоги военкоматов) сталкиваются с «недоверчивыми взглядами». При этом, согласно опросам демографических центров, около 30% украинцев готовы присоединиться к ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине введены 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

О принятии закона об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности для уклонистов 9 мая сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. По его словам, авторы документа внесли в него смягчающие поправки и убрали много «негативных норм». При этом блокировка банковских счетов в случае неуплаты штрафа все так же допускается.

Закон вводит штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от $431 до $637) за неявку в военкомат по повестке или необновление учетных данных. При этом документ наделяет территориальные центры комплектования и социальной поддержки правом выносить соответствующие постановления без личного присутствия гражданина. За неуплату штрафа грозит взыскание и арест счетов.