Зеленский продлевает всеобщую мобилизацию на Украине Зеленский внес в Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации на 90 дней

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая, следует из данных на сайте украинского парламента. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине введены 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Ранее замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что в стране введут дополнительный экзамен в высших учебных заведениях, чтобы найти недобросовестных студентов, которые уклоняются от мобилизации. По его словам, нововведение вступит в силу в ближайшее время.

До этого спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что брони от мобилизации лишатся некоторые чиновники. Речь, по его словам, идет о госслужащих категорий «Б» и «В». Он подчеркнул, что в ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей.

Между тем Минобороны страны опубликовало приказ, согласно которому отдельные категории ВИЧ-инфекции и онкологий вошли в перечень заболеваний, которые теперь не будут считаться препятствием для военной службы на Украине. Также в список попали некоторые формы умственной отсталости и психических заболеваний.