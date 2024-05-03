Украинцев с ВИЧ и онкологией признали годными к военной службе

Фото: МО Украины

Отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных онкологией вошли в перечень заболеваний, которые теперь не будут считаться препятствием для военной службы на Украине, следует из опубликованного приказа Минобороны страны. Также в список попали некоторые формы умственной отсталости и психических заболеваний.

Легкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, — говорится в приказе.

Пригодными к военной службе признаются также граждане Украины, страдающие эпилепсией с одиночными приступами. Приказ опубликован накануне вступления в силу закона, который отменяет в стране понятие «ограниченно пригодный» к службе.

Ранее сообщалось, что наравне с военнообязанными мужчинами на Украине процедуру обновления учетных данных в военкоматах должны пройти и женщины-медики. Соответствующие требования содержатся в новом законе о мобилизации, который несколько недель назад подписал президент Владимир Зеленский. В перечень специалистов попали стоматологи, медсестры и фармацевты.