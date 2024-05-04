На Украине придумали новый способ ловить уклонистов от мобилизации Власти Украины введут дополнительный экзамен в вузах для выявления уклонистов

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На Украине введут дополнительный экзамен в высших учебных заведениях, чтобы найти недобросовестных студентов, которые уклоняются от мобилизации, заявил замминистра образования страны Михаил Винницкий в соцсетях. По его словам, нововведение вступит в силу в ближайшее время.

Если лицо пришло в аспирантуру по другим причинам, у него могут возникнуть сложности. Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избежания определенных обязанностей. <...> Нужно эту ситуацию исправлять, — написал Винницкий.

По информации украинских СМИ, Минобразования хочет узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для аспирантов, магистров и бакалавров после выполнения ими половины объема образовательной программы. Соответствующую поправку утвердили в образовательном комитете Рады. В ближайшее время законопроект рассмотрят во втором чтении.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что некоторые украинские чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ. По его словам, речь идет о госслужащих категории «Б» и «В». Он подчеркнул, что в ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей.