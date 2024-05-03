Чубайс будет во всем виноват: зачем Толик Рыжий полез в историю России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

В чем Анатолию Чубайсу никогда не откажешь, так это в удивительном умении мобилизовать чужие финансовые ресурсы в свою пользу. Ведь даже президент удивился, зачем Чубайс вдруг подался в эмиграцию, а в Израиле якобы даже имя сменил. И, видимо, дело было не в том, что он боялся каких-то судебных преследований по причине своего «успешного» руководства «Роснано». Просто, надо полагать, Анатолий Борисович осознал, что в России ему остается пребывать в статусе лишь крайне обеспеченного пенсионера. Да еще постоянно натыкаться на претензии по старым делам, начиная с классической «прихватизации», под которую Чубайс разрабатывал юридическую базу.

Золотая идея приватизатора

Потому Чубайс и устремился за границу, где, путешествуя между Тель-Авивом, лондонским особняком и итальянскими пляжами, решил мобилизовать свои организационные способности, дабы снова быть на гребне информационной волны. В отличие от пяти других бывших российских вице-премьеров, отправившихся в разное время в эмиграцию, Анатолий Борисович предпочел не размениваться на общую критику российского режима, а поступить гораздо тоньше и одновременно прибыльнее.

Чубайс возглавил некую корпорацию спонсоров нового просветительско-аналитического центра при университете в Тель-Авиве. Объявлено о создании Центра российских исследований (ЦРИ). Мало того, уже известно, что в таком центре получат работу множество также спешно эмигрировавших деятелей науки и социологии. А значит, релоканты-интеллектуалы не будут распылять свой исследовательский пыл за мелкие гранты, а будут находиться все время под руками Анатолия Борисовича ради нужных коллективных выводов.

Ценный интеллектуальный товар

Сам экс-политик отметил, что ЦРИ намерен специализироваться на анализе исторического пути России после 1991 года. Хотя кому как не Чубайсу знать о политическом и экономическом закулисье России того времени. Но дело в том, что неофициально центр будет задействован, как прежде подчеркивал сам Анатолий Борисович, для прояснения перспективы страны «постперсоналистской эпохи». В переводе с политического новояза на общечеловеческий язык речь идет о попытке заглянуть в будущее России без Путина. При этом сам Чубайс обещает подняться над эмоциями, личными пристрастиями и быть исключительно объективным.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Анатолий Чубайс и Борис Немцов

Конечно, в мире есть немало исследовательских центров, штампующих рекомендации относительно того, как действовать в отношении непредсказуемой России. Но одно дело — разного рода яйцеголовые мыслители, которые Россию изучали по книгам Федора Достоевского и откровениям бежавших диссидентов. Другое — фигуры, которые эту политику России и определяли.

А деньги откуда

Чубайс, конечно, намерен заниматься не чистой наукой, а весьма прибыльным делом: прогнозированием ситуации. Деятельный Анатолий Борисович устал сидеть без дела. Он уже провел несколько семинаров для таких же политических релокантов. Причем на повестке таких посиделок уже фигурировал вопрос о постперсоналистской России (именно в такой формулировке) после 2025 года. Ну, а рассуждения о бессмысленности СВО и необходимости возвращения в западное сообщество — это кредо бывшего нанополитика.

Но под прикрытием ЦРИ можно оживить и свои связи в среде остающихся в России соратников. Торговать еще и иллюзией консолидации прозападных сил, готовых перехватить инициативу в России, вернув ее в прежнее лоно компрадорской прокси-колониальной политики.

Словом, у Чубайса явно планов громадье. Хотя, как это часто бывало, собранные средства могут неожиданно раствориться. Опыт и в этом плане у него немалый.

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