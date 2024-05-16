Военэксперт раскрыл, как Зеленский может отомстить за провал под Харьковом Военэксперт Матвийчук: Зеленский попытается отомстить за провал под Харьковом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский попытается отомстить России за неудачные действия ВСУ в Харьковской области. Он не исключил, что Киев организует массовое применение полученных от США баллистических ракет ATACMS.

Украинцы долго ждали от американцев массовых поставок ATACMS. Судя по всему, Киев их получил. Мы видим сообщения о запуске сначала 10 ракет, потом 12. 22 ракеты буквально за два дня. Это очень много. Теперь, скорее всего, Зеленский попытается отомстить за провал ВСУ под Харьковом, — считает Матвийчук.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным ведомства, ПВО также сбила девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Курской областью и еще три — над Брянской областью.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город. По его информации, обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам. По предварительным данным, пострадавших нет.