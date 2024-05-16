Раскрыт сценарий самой опасной для России украинской атаки Военэксперт Матвийчук: опаснейшим оружием ВСУ стали БПЛА, ракеты и ложные цели

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что сценарием самой опасной для России атаки ВСУ станет одновременный запуск десятков БПЛА, дронов-камикадзе, ложных целей и крылатых ракет. Он не исключил, что Киев попытается перегрузить российские системы противовоздушной обороны.

Сценарий самого опасного удара ВСУ, предположу, будет таким: сначала они запустят десятки ложных целей, вперемешку с ударными БПЛА, дронами-камикадзе. А потом уже пойдут крылатые ракеты разного типа: Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Это будет попытка перегрузить ПВО России в моменте, отвлечь, — считает Матвийчук.

Он также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский попытается отомстить России за неудачные действия ВСУ в Харьковской области. Он не исключил, что Киев организует массовое применение полученных от США баллистических ракет ATACMS.

Зеленский ранее заявил, что ВСУ оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на пяти направлениях в зоне спецоперации ВС РФ. По его словам, особо ожесточенные бои идут под Волчанском в Харьковской области.

Ранее командир взвода армии Украины признал, что наступление российской армии в Харьковской области стало «адом» для ВСУ. По данным зарубежных СМИ, украинские военнослужащие почти две недели днем и ночью рыли окопы, чтобы помешать российским солдатам пересечь границу к северу от Харькова.