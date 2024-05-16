ВСУ отступают у Харькова и мстят мирным жителям: новости СВО на утро 16 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины наносят удары, в том числе кассетными боеприпасами, по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что украинская артиллерия начинает бить по брошенным позициям сразу после отступления.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 15 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Военных объектов ВСУ в селе Пыльном уже нет, заявил военнослужащий штурмового подразделения с позывным Руда. По его словам, в деревни уже заходят российские патрули, которые разворачивают посты и обеспечивают контроль. Руда уверен, что украинские военнослужащие не могут не знать: в селе находятся мирные жители. ВСУ ушли из этого населенного пункта совсем недавно.

Кроме того, командование армии Украины перебросило элитную штурмовую бригаду Национальной полиции «Лють» на Харьковское направление, сообщили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что эти бойцы занимали позиции в районе Часова Яра.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео поражения российским дроном «Ланцет» украинской РСЗО «Град». Как отмечается, «иксоводы» вычислили и догнали установку. На кадрах, снятых на Харьковском направлении, видно, как барражирующий боеприпас наносит удар во время движения РСЗО по дороге. После этого происходит детонация заряженной ракеты. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали РФ

Минобороны России сообщило, что 15 мая около 23:00 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, было сбито несколько целей.

Развожаев проинформировал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины на город. По его данным, в СНТ на Северной стороне от осколков сбитой ракеты получили повреждения два частных дома и машина. В другом СНТ взрывной волной выбило шесть окон. Никто из людей не пострадал, уточнил он.

Украинские войска наносили массированные удары по Каменке-Днепровской Запорожской области, писал губернатор региона Евгений Балицкий. В результате атак на город есть пострадавшие. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города, на месте работают медики и спасатели, рассказал губернатор.

Фото: МО РФ

Передадут ли США ЗРК Patriot Украине

США не станут рисковать, поэтому не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, рассказал политолог Евгений Михайлов. По его словам, американцы могут только обещать это сделать.

Чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки ЗРК Patriot, добавил политолог. Американцы, скорее всего, не станут рисковать оборудованием, поскольку оно очень дорогое.

Специалист отметил, что президент США Джо Байден может поставить Украине какое-то оружие, чтобы страна смогла протянуть до президентских выборов в Штатах. В случае переизбрания на пост Байден может попытаться выставить себя миротворцем.

Все 16 установок ЗРК Patriot, которые США могут передать Украине, будут уничтожены российской армией, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. При этом он подчеркнул, что Вашингтон пока не готов к таким экстренным поставкам Киеву.

Эксперт напомнил, что в прошлом Украина получила 12 пусковых установок Patriot, причем прибыли они в основном из Нидерландов и Германии, из США — совсем немного. Все они были быстро уничтожены, подчеркнул Леонков.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Как Зеленский нагнетает панику ради «золотых монет» Запада

Сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru объяснил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от заграничных поездок является очередной «интермедией в его непрекращающемся спектакле». По его словам, таким образом глава государства пытается посеять панику в странах Запада и выбить из них дополнительное финансирование.

Сенатор утверждает, что Зеленский заявил об успехах Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении, чтобы получить «из европейского Буратино и американского папы Карло побольше золотых монет».

Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой, а его действия определяют те, кто его «назначал», таким мнением с NEWS.ru поделился заместитель главы комитета по обороне Совета Федерации РФ, сенатор Виктор Бондарев. Он уверен, что в дальнейшем следует ожидать усиления конфронтации на Украине на фоне западной помощи.

По его мнению, несмотря на бесчисленные жертвы и потери в рядах ВСУ, Киев продолжает насильственную мобилизацию и губительную, ничем не оправданную конфронтацию «по указке» из Пентагона и Брюсселя. Украинский президент уже не самостоятелен в своих действиях, он является «инструментом в руках НАТО», утверждает Бондарев.

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