Что известно о продвижении ВС РФ под Харьковом и взятии Работино 15 мая

Фото: МО РФ

Минобороны России сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов в Харьковской области и взятии Работино в Запорожской области. Что известно о боях под Харьковом днем 15 мая, взяли ли Волчанск?

Что происходит в Харьковской области

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России, бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — отмечается в публикации пресс-службы российского оборонного ведомства.

Кроме того, армия России нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области, передает МО РФ. По данным ведомства, также были отражены три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица под Харьковом.

«Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300-мм боевая машина РСЗО „Ольха“, 122-мм боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка „Рапира“», — добавляет Минобороны РФ.

Фото: МО РФ

ВС РФ взяли Волчанск?

15 мая Telegram-канал Win/Win сообщил, что Волчанск на 100% находится под контролем российской армии. По информации источника, в ближайшее время будет полностью освобожден населенный пункт Липцы Харьковской области.

«В городе более 3000 трупов ВСУ. Сам город разрушен. Отныне Харьков под прицелом ствольной артиллерии. В ближайшее время будет полностью зачищен хутор Липцы, оттуда будет вестись полный огневой контроль за дорогами снабжения Харькова. РСЗО и ствольная артиллерия возьмут город на карандаш и плавно превратят его в Бахмут. Блинкен может заказывать рок-н-ролл о стойкости Харькова, а офис Зеленского, чтобы времени не терять, — сразу и про Сумы. Тактические успехи ВС РФ на севере открывают ключи к Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в публикации Telegram-канала.

Согласно данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», ВС РФ взяли Волчанск. Из города бежали украинские формирования «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и РДК (признан в России террористическим, деятельность запрещена).

Агентство Reuters со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщает, что ситуация в Волчанске для ВСУ «очень сложная», а российские войска занимают позиции в городе.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Что известно о взятии Работино

Минобороны России также сообщило, что село Работино Запорожской области полностью освобождено бойцами ВС РФ. Также российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в нескольких районах.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица М777 производства США», — отмечается в публикации Telegram-канала МО РФ.

Ведомство добавило, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 135 районах.

Работино стало ключевым населенным пунктом во время украинского наступления лета — осени 2023 года. Задачей ВСУ было создать сухопутный коридор в Крым, который планировалось проложить, в частности, через Работино. При подготовке наступления ВСУ были поставлены европейские и американские артиллерийские и ракетные системы, а также бронетехника. Самые известные кадры того периода боевых действий — горящие и подбитые танки Leopard 2, американские БМП Bradley и другая западная техника в Работино и Вербовом (восточнее Работино).

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