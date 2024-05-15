Мирные жители пострадали в Каменке-Днепровской при обстреле ВСУ

Фото: Valentin Ogirenko/REUTERS

Украинские войска наносят массированные удары по Каменке-Днепровской Запорожской области, написал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В результате атак на город есть пострадавшие. Балицкий обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и переместиться в укрытия или подвалы домов, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города. Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели, — написал он.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, также отмечалось, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. По данным ведомства, противник потерял порядка 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.

В то же время спикер Сил обороны Юга Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг информацию о потере украинскими войсками населенного пункта Работино в Запорожской области. Сообщения о взятии села российскими подразделениями он назвал недостоверными.