В украинской армии опровергли потерю Работино ВСУ опровергают потерю Работино в Запорожской области

Фото: МО Украины

Спикер сил обороны Юга Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг информацию о потере украинскими войсками населенного пункта Работино в Запорожской области, передает Telegram-канал «Политика страны». По его словам, сообщения о взятии села российскими подразделениями недостоверны.

Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности, — утверждает Плетенчук.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, также отмечалось, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. По данным ведомства, противник потерял порядка 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.

До этого стало известно, что резервные подразделения ВСУ были переброшены на Волчанское направление в Харьковской области. Отмечалось, что они были направлены для усиления обороны в данной области, однако конкретное количество и состав подразделений не были раскрыты.