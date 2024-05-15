Бондарев: Зеленский всего лишь инструмент в руках НАТО Сенатор Бондарев: от Зеленского стоит ждать разжигания конфликта на Украине

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой, а его действия определяют те, кто его «назначал», таким мнением с NEWS.ru поделился заместитель главы комитета по обороне Совета Федерации РФ, сенатор Виктор Бондарев. Он уверен, что в дальнейшем следует ожидать усиления конфронтации на Украине на фоне западной помощи.

Все действия Зеленского зависят от тех, кто им руководит, кто его назначал при свержении официальной власти на Украине. Ситуация в зоне СВО для ВСУ бедственная не только на Херсонском направлении, но и по всей линии соприкосновения, — заявил Бондарев.

По его мнению, несмотря на бесчисленные жертвы и потери в рядах ВСУ, Киев продолжает насильственную мобилизацию и губительную, ничем не оправданную конфронтацию, «по указке» из Пентагона и Брюсселя. Украинский президент уже не самостоятелен в своих действиях, он является «инструментом в руках НАТО», утверждает Бондарев.

Наверняка следует ожидать дальнейшего усиления конфронтации и разжигания конфликта на фоне очередной поддержки финансами и вооружением со стороны Запада. Россия продолжает выполнение целей и задач, поставленных в рамках СВО, — заверил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре «БарменДиктат» многим стало понятно, что «песенка на Украине спета». По ее словам, «это теперь свершившийся факт».