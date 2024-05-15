«Песенка спета»: Захарова указала на посыл выступления Блинкена в Киеве Захарова после шоу Блинкена в Киеве заявила, что «песенка на Украине спета»

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После выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре «БарменДиктат» многим стало понятно, что «песенка на Украине спета», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «это теперь свершившийся факт».

Захарова отметила, что в соцсетях и ведущих СМИ в США и Великобритании «разгоняются» кадры выступления Блинкена в подвале «питейного заведения». На них госсекретарь США «одобрительно потрясывает головой» при фразе из песни Нила Янга Rockin' in the Free World: «Многие говорят, что лучше бы умереть… Я не чувствую себя Cатаной, но для них я — именно он».

Что это? Затрапезный визит Сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу, — задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что композиция была критикой работы администрации экс-президента США Джорджа Буша — старшего. Политик в предвыборных обещаниях говорил, что сделает американцев «более доброй и нежной нацией». Янг в песне обыграл лозунги фразой: «Теперь у нас есть более добрые и нежные пулеметы».

По мнению официального представителя МИД России, это перекликается с обещаниями президента Украины Владимира Зеленского принести мир стране, которые обернулись «кровавым конфликтом против собственного народа». В этом ему очень помогают американцы с «добрыми и нежными пулеметами», добавила Захарова.

Честно говоря, я не знаю, специально ли Блинкен подбирал репертуар или дьявольская натура взяла верх. Но то, что песенка на Украине спета и спета тем, кто не чувствует себя Cатаной, но многими именно так воспринимается, — это теперь свершившийся факт, — заключила дипломат.

Ранее глава Госдепа выступил в киевском баре Barman Diktat. Он сыграл на гитаре и спел песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Перед этим американский госсекретарь в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.