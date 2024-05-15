Дроны над Казанью и Ростовом, Горловка без света: как ВСУ атакуют РФ 15 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Под огнем ВСУ оказались Крымский полуостров, Белгородская, Курская и Брянская области. Над Татарстаном был уничтожен дрон. Беспилотники совершили налет на топливную базу в Ростовской области. Горловка в ДНР частично осталась без света после обстрела. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали четыре региона РФ десятками ракет и дронов

В ночь на 15 мая украинские войска попытались совершить массированную атаку на четыре российских региона, сообщило Минобороны РФ. Под огнем оказались Крым, Белгородская, Курская и Брянская области.

По данным ведомства, средства ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымским полуостровом и пять беспилотников над Курской областью. Три БПЛА были перехвачены над Брянской областью. Над Белгородской были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО «Ольха», а также девять дронов.

Развожаев сообщил о падении обломков украинских ракет в Севастополе

В ночь на 15 мая средства ПВО работали в районе Севастополя. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Крымский мост был временно перекрыт для транспорта.

Глава города Михаил Развожаев заявил, что несколько ракет были сбиты над акваторией Черного моря и в районе аэродрома Бельбек. Из-за падения обломков снарядов около села Полюшко произошло возгорание, которое было оперативно потушено.

Несколько фрагментов ракет упали в частном секторе на Федоровской улице в Севастополе. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: МО Украины

Два человека пострадали в результате ночного удара по Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере семь раз. По данным Минобороны РФ, французская управляемая авиабомба Hammer и семь БПЛА были уничтожены над регионом в течение дня.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что под артиллерийский обстрел попало село Цаповка. Местные жители не пострадали, повреждения были зафиксированы на территории местного сельхозпредприятия.

По словам главы региона, беспилотники ВСУ также атаковали Грайворон и Шебекино. Повреждения получили многоквартирный дом и баня, расположенная на частном участке. Еще одни дрон влетел в легковой автомобиль в районе Шебекино. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Гладков подчеркнул, что в результате ночного удара в поселке Дубовое загорелся частный жилой дом. Пострадали два человека: женщина получила ранения плеча, мужчина — ожоги. Их госпитализировали. Еще семь домов и два автомобиля получили повреждения. В селе Головино был поврежден частный дом.

По сообщению Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard 2. Под огнем оказалось село Новопетровка. По данным канала, ВСУ выпустили по населенному пункту 15 снарядов, но ни один из них не попал в дома. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинский беспилотник сбили над территорией Татарстана

Утром 15 мая временные ограничения на полеты лайнеров были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска Республики Татарстан. Как сообщили в Росавиации, власти приняли эти меры «для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов».

Впоследствии Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО украинского БПЛА самолетного типа над Татарстаном.

По данным Telegram-канала SHOT, дрон был сбит в районе села Верхний Услон, расположенного недалеко от Казани. По словам очевидцев, воздушный аппарат направлялся в сторону Закамской промышленной зоны. В Минобороны не комментировали эти сведения.

Более двух тысяч жителей Горловки остались без света после обстрела

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Горловском направлении и шесть — на Донецком. ВСУ выпустили 49 боеприпасов по региону. Повреждения получили четыре жилых дома, два автомобиля и один инфраструктурный объект. Никто из мирных жителей не пострадал.

23 трансформаторные подстанции оказались обесточены в Никитовском районе Горловки. Без света временно остались 2336 абонентов.

Губернатор сообщил о налете БПЛА на топливную базу под Ростовом

Утром 15 мая украинские беспилотники совершили налет на топливную базу в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«В результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало», — написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

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