Российские силы взяли Работино: новости СВО на вечер 15 мая

Фото: МО РФ

Группировка российских войск «Днепр» взяла под полный контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что взятие Работино приблизило Вооруженные силы России к полному контролю над ДНР.

Эксперт подчеркнул, что село является мощным опорным пунктом и сильно схоже с Часовым Яром: там много капитальных строений, которые были укрытием для оборонявшихся. Если в ближайшем будущем удастся взять под контроль и Часов Яр, то, по его словам, для ВС РФ откроется стратегический простор на Славянск и Краматорск.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Также группировка российских войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Как следует из сообщения Минобороны РФ, ВСУ предприняли попытку отбить Глубокое, однако российским силам удалось его удержать. В ведомстве уточнили, что противник предпринял три безуспешные попытки контратаки, в том числе в районе населенного пункта Старица. В результате ВСУ потеряли порядка 125 человек.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, почему на Харьковском направлении ВС РФ продвигаются быстрее, чем на Донецком. По его словам, связано это с тем, что в ДНР украинские силы окапывались 10 лет. Он выразил уверенность, что в ближайшее время российская армия сможет пробить укрепления противника и продвинуться вглубь.

Фото: МО РФ

Зеленский отказался от зарубежных поездок на фоне неудач под Харьковом.

На фоне российского наступления в Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия со своим участием. В офисе президента рассказали, что соответствующее решение было принято по итогам ежедневного совещания с участием военных и силовиков.

В Раде тем временем призвали провести парламентскую проверку действий главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского после неудач ВСУ под Харьковом. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пообещал обратиться с этим вопросом к спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Киев требует от Вашингтона разрешить стрелять вглубь России, а Чехия просит переговоров

Ситуация под Харьковом побудила украинских чиновников отправиться в Вашингтон. Как пишет Politico, они потребовали от США снять запрет на применение американского оружия по территории России. ВСУ, по данным издания, намерены нанести удары по военным складам, чтобы отодвинуть войска РФ. Вашингтон пока не соглашается.

Тем временем президент Чехии Петр Павел заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и начать переговоры о будущем страны. Он назвал наивными мысли о том, что Киеву удастся вернуть себе занятые Россией территории.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что Павел был вынужден сменить позицию из-за успехов России в зоне СВО. Он напомнил, что до этого чешский президент мечтал о победе ВСУ, занимался поставкой снарядов и финансированием Киева.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Петр Павел

Украинские резервы на исходе

Украинские резервы, которые перебрасываются в Харьковскую область, практически на исходе. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что их у Киева осталось примерно 100–150 тысяч человек.

По его словам, они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжелой техники и, соответственно, возможности противостоять войскам РФ, подытожил он.

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