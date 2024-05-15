Сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru объяснил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от заграничных поездок является очередной «интермедией в его непрекращающемся спектакле». По его словам, таким образом глава государства пытается посеять панику в странах Запада и выбить из них дополнительное финансирование.
Зеленский — артист. Все его действия совершаются в расчете на реакцию публики. Если он демонстративно отменяет очередное свое турне и попрошайничество, значит, что его задачей является более крупное попрошайничество с турне по более богатым странам, — уточнил Рогозин.
Сенатор утверждает, что Зеленский заявил об успехах Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении, чтобы получить «из европейского Буратино и американского Папы Карло побольше золотых монет».
Отмена визита в ничего не решающую Португалию и соседнюю Испанию — очередная драматическая интермедия в его непрекращающемся спектакле, — заключил Рогозин.
Ранее в офисе Зеленского подтвердили, что он дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием. Это произошло на фоне российского наступления в Харьковской области.
Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая. В рамках поездки украинский лидер должен был встретиться с королем Филиппом VI и премьером Педро Санчесом, а также посетить Португалию.