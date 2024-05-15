Рогозин описал, как Зеленский нагнетает панику ради «золотых монет» Запада Рогозин: Зеленский отменил все поездки ради нагнетания паники на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru объяснил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от заграничных поездок является очередной «интермедией в его непрекращающемся спектакле». По его словам, таким образом глава государства пытается посеять панику в странах Запада и выбить из них дополнительное финансирование.

Зеленский — артист. Все его действия совершаются в расчете на реакцию публики. Если он демонстративно отменяет очередное свое турне и попрошайничество, значит, что его задачей является более крупное попрошайничество с турне по более богатым странам, — уточнил Рогозин.

Сенатор утверждает, что Зеленский заявил об успехах Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении, чтобы получить «из европейского Буратино и американского Папы Карло побольше золотых монет».

Отмена визита в ничего не решающую Португалию и соседнюю Испанию — очередная драматическая интермедия в его непрекращающемся спектакле, — заключил Рогозин.

Ранее в офисе Зеленского подтвердили, что он дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием. Это произошло на фоне российского наступления в Харьковской области.

Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая. В рамках поездки украинский лидер должен был встретиться с королем Филиппом VI и премьером Педро Санчесом, а также посетить Португалию.