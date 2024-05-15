Зеленский внезапно отказался ехать в Европу EFE: Зеленский отменил запланированный на 17 мая визит в Испанию

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая, сообщает агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники. В рамках поездки украинский лидер должен был встретиться с королем Филиппом VI и премьером Педро Санчесом, а также посетить Португалию.

Отмечается, что дворец Сарсуэла не объяснил причины отмены поездки Зеленского, но собеседники агентства считают, что это связано со сложной ситуацией на фронте для Украины. При этом подчеркивается, что официально стороны не анонсировали планы украинского президента посетить Мадрид. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также уклонился от подтверждения информации о визите Зеленского. По его словам, любые перемещения президента Украины не раскрываются по соображениям безопасности.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Отмечалось, что он намерен заверить Киев в поддержке со стороны Вашингтона. Глава Госдепа встретится с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними он обсудит обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами.