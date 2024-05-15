Политолог рассказал, передадут ли США ЗРК Patriot Украине Политолог Михайлов: США не будут рисковать и передавать Украине ЗРК Patriot

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

США не станут рисковать, поэтому не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов. По его словам, американцы могут только обещать это сделать.

На самом деле поставки Patriot под Харьков являются лишь обсуждением, не более того. Американцы могут только обещать, — объяснил эксперт.

Чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки ЗРК Patriot, добавил политолог. Американцы, скорее всего, не станут рисковать оборудованием, поскольку оно очень дорогое.

Специалист отметил, что президент США Джо Байден может поставить Украине какое-то оружие, чтобы страна смогла протянуть до президентских выборов в Штатах. В случае переизбрания на пост Байден может попытаться выставить себя миротворцем.

Для того чтобы Украина хоть как-то сражалась и сохранила себя для нового президента Америки, который, в принципе, попробует быть неким голубем мира. То есть [попытается повлиять на] окончание боевых действий между Россией и Украиной, — подытожил Михайлов.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов Киеву. В частности, речь идет о размещении ЗРК ПВО Patriot в Харькове.