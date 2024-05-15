Путин представил Белоусова новым командующим ВС РФ: что о них известно

Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин познакомил командующих военными округами России с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Кто принимал участие во встрече, кто из них получил новые назначения?

Кого Путин назначил командующими военными округами РФ

Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Московского военного округа. Кузовлев возглавлял Южный военный округ.

Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ ранее занимал должность первого заместителя — начальника штаба сухопутных войск.

О том, что генерал-полковник Лапин получил повышение, стало известно в начале апреля. Об этом сообщили источники в военных кругах. Тогда Минобороны России эту информацию не комментировало.

Генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа. Ранее он был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией.

Генерал-лейтенант Александр Санчик получил назначение в качестве врио командующего Восточного военного округа.

Во встрече также принимали участие секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Фото: Kremlin.ru

Что известно о новых командующих

Среди назначенных командующих двое Героев России, Лапин и Анашкин.

Анашкин получил золотую звезду в 2008 году, когда был полковником и принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру. Тогда бойцы его 104-го гвардейского десантно-штурмового полка успешно вели бои с ВС Грузии, совершили рейд на Гори и заняли важную высоту. По итогам 2008 года его полк был признан лучшим в ВДВ России. Позже Анашкин ушел на повышение, закончил Военную академию Генштаба и стал замкомандующего 8-й гвардейской армии. В 2021-2022 годах командовал российским миротворческим контингентом в Карабахе.

Генерал Лапин был командующим ЦВО, в ходе спецоперации на Украине руководил группировкой войск «Центр». В июле 2022 года получил звезду Героя за руководство операцией по окружению Лисичанска и полному освобождению Луганской Народной Республики от ВСУ.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев в прошлом командовал 20-й армией и 58-й армией, с ноября 2020 по февраль 2021 года был командующим группировкой ВС РФ в Сирии. В ходе СВО в феврале 2023 года возглавил ЮВО и группировку войск «Юг».

Новый начальник Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Санчик также участвовал в российской операции в Сирии, прошел основные командные должности от командира танкового взвода до командующего общевойсковой армией. В 2020 году он был назначен командующим 35-й общевойсковой армии, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае.

Как Путин представил командующим Белоусова

В ходе встречи Путин объявил, что назначение нового министра обороны связано с ростом военных расходов.

«В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами. Соотношение между так называемыми „пушками и маслом“ должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского», — подчеркнул глава государства.

Путин заверил, что Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать, чтобы вписать экономику Минобороны в экономику России. Кроме того, он уже занимался «некоторыми вещами двойного назначения», отметил он.

«В частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов», — объяснил Путин.

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