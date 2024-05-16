Стало известно, сколько украинских самолетов уничтожили с начала СВО Российская армия уничтожила 600 украинских самолетов с начала СВО

Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

Российские бойцы ликвидировали с начала спецоперации на Украине 600 украинских самолетов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также ВС РФ уничтожили 1300 машин РСЗО.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 600 самолетов, 274 вертолета, 24 111 БПЛА, 521 ЗРК, 16 053 танка и других боевых бронированных машин, 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня, — говорится в сообщении.

Ранее экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» уничтожил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области, рассказал командир с позывным Мэджик. По словам военачальника, также была ликвидирована позиция ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также в МО РФ сообщили, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, также отмечалось, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. По данным ведомства, противник потерял порядка 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.