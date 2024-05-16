Французский генерал раскрыл, откуда ВСУ перебрасывают силы под Харьков Генерал Ришу: ВСУ перебрасывают силы к Харькову из Артемовска и Авдеевки

Фото: МО Украины

Киев перебрасывает силы из Артемовска (украинское название Бахмут. — NEWS.ru) и Авдеевки к Харькову, заявил бывший командующий седьмой танковой бригадой французской армии отставной генерал Николя Ришу. По его словам, которые передает телеканал LCI, это значительно ослабляет южный фронт и соответствует стратегическому замыслу российского Генштаба. Он уверен, российские военные намерены выманить украинские армейские резервы, чтобы разбить их.

Приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють» на Харьковское направление из-под Часова Яра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также Telegram-канал «Иди и смотри» информировал о передвижение военной техники Украины, замеченной в разных районах Харькова. Собеседник канала отметил, что украинская техника попала в поле зрения на южных окраинах города, в районе аэропорта видели реактивные системы залпового огня.

В четверг, 16 мая, Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о продвижении российских сил в Волчанске Харьковской области, где идут ожесточенные бои. По данным канала, ВС РФ зачищают центр города, ВСУ сохраняют контроль за частным сектором и южной его окраиной. Минобороны данную информацию не комментировало.