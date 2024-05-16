Володин раскрыл, как Украина пытается втянуть США и Европу в большую войну Володин: Украина втягивает США и Европу в конфликт с Россией

Фото: Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин

Киев втягивает США и Европу в большую войну, пытаясь убедить Вашингтон разрешить ему применять поставляемое оружие для ударов по территории России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, действия украинского руководства могут привести к трагедии. Парламентарий призвал Соединенные Штаты и страны Европы не доводить ситуацию до катастрофы.

Депутаты Рады Украины пытаются убедить Вашингтон разрешить применение поставляемых США вооружений для поражения целей на территории России. Этот путь ведет к трагедии, которая может затронуть все человечество. Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну, — написал он.

В случае если Украина будет использовать американское или европейское оружие для ударов по мирным городам, Россия прибегнет к использованию более мощного оружия для защиты своих граждан. По его словам, западным политикам следует осознать свою ответственность и сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что крупномасштабный военный конфликт возможен, если страны Запада сочтут его выгодным и безопасным для себя. По его словам, некоторые американские и европейские политики всерьез рассматривают такой сценарий.