В СВР назвали условие для развязывания крупномасштабного военного конфликта Нарышкин: страны Запада могут развязать крупномасштабный военный конфликт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Крупномасштабный военный конфликт возможен, если страны Запада сочтут его выгодным и безопасным для себя, заявил кандидат на должность директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время консультаций в Совете Федерации. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, некоторые американские и европейские политики всерьез рассматривают такой сценарий.

По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт. Цель состоит в том, чтобы в ходе этого конфликта существенным образом сократить и моральные, и материальные, и человеческие ресурсы стран — геополитических соперников Запада, — сказал он.

По его словам, есть веские основания полагать, что такое действительно может произойти. Он отметил, что крупномасштабный военный конфликт произойдет в случае, если западный блок сочтет, что это пойдет ему на пользу.

Нарышкин отметил, что СВР совместно с партнерскими службами внимательно следит за развитием ситуации на фоне текущих рисков. Он отметил, что за рубежом остаются здравые силы, которые понимают опасность крупномасштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.

Кандидат на пост министра обороны страны Андрей Белоусов во время консультаций в Совфеде ранее заявил, что в России необходимо совершенствовать военное образование и адаптировать опыт специальной военной операции на Украине. По его словам, государству необходимо сделать все возможное, чтобы упредить противника в сфере новых технологий.