Участник «Поля чудес» привез Якубовичу сбитый украинский дрон

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Участник СВО, уроженец Новочеркасска Руфет Рустамов вручил телеведущему Леониду Якубовичу сбитый украинский дрон. Руфет был гостем выпуска передачи «Поле чудес», посвященного 79-й годовщине Победы, которая вышла в эфир федерального канала 10 мая.

Леонид Аркадьевич, это эксклюзивный подарок для вас. Это вражеский дрон противника, сбитый отрядом батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии. Мои товарищи попросили меня привезти эту экспозицию для вас в целости и подарить вам, — сказал боец.

Ранее сообщалось, что Якубовичу потребовалась медицинская помощь после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. По информации URA.RU, накануне викторины телеведущий потянул спину и ему было физически трудно вести церемонию, сразу по завершении мероприятия Якубович обратился к врачам.

Также Якубович заявил, что не имеет и никогда не имел 12 домов под Москвой, которые ему приписывают в Сети. Он также развеял миф о том, что имеет личные самолеты. По словам ведущего «Поля чудес», ему приписывают два самолета и вертолет, однако летающей техники у него нет.