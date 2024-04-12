URA.RU: Якубовичу потребовалась срочная медицинская помощь URA.RU: Якубовичу потребовалась помощь врачей после викторины «Опорный край»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент URA.RU сообщает, что известному телеведущему Леониду Якубовичу потребовалась медицинская помощь после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. По информации издания, причиной стали боли в спине.

Как пишет URA.RU, накануне викторины телеведущий потянул спину и ему было физически трудно вести церемонию, сразу по завершении мероприятия Якубович обратился к врачам. Вечером 12 апреля бессменный ведущий «Поля чудес» должен вылететь из Екатеринбурга в Калугу.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал о госпитализации в Москве российского музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. По данным источников канала, исполнитель «Комбата» прибыл в больницу в сопровождении лечащего врача. Канал утверждал, что певцу проведут полное обследование, в том числе и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали. Сам певец позже назвал новость о госпитализации «хренью».

Также Telegram-канал Baza писал, что в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. Канал сообщал, что медики диагностировали у него гипертоническую болезнь. По некоторым данным, продюсер попал в больницу после недавно проведенной операции.