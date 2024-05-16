Киев проинформировал НАТО о серьезной ситуации на поле боя Бауэр: ситуация на Украине остается серьезной из-за задержек поставок

Фото: МО Украины

Украинское командование довело до сведения начальников генеральных штабов стран НАТО на встрече в Брюсселе серьезность ситуации на поле боя, вызванной задержками поставок оружия, сообщил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр, передает ТАСС. Он добавил, что оно уже отправлено на Украину и скоро прибудет.

Ситуация остается серьезной, существенную роль сыграли задержки поставок, — сказал он.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны мира виноваты в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи.

По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. При этом ВС России наступают по нескольким направлениям.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что, по его мнению, выпрашивая оружие у западных стран, Зеленский ведет себя как персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» — мелкий жулик Шура Балаганов. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что Киев может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.