Украинским букмекерам отменили бронь от мобилизации В Минэкономики Украины заявили об отмене указа о брони для курьеров и букмекеров

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

Указ о брони от мобилизации в Вооруженные силы Украины для курьеров и букмекеров отменен, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, поводом послужило возмущение данной нормой в обществе.

Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно, — сказано в сообщении.

Незадолго до этого украинское издание «Политика страны» со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Федиенко сообщало, что минэкономики страны забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки и букмекерские компании. По данным издания, в приказе ведомства также значились рекламные агентства и фирмы с владельцами из США.

Тем временем председатель комиссии по обороне парламента Эстонии Калева Стойческу заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. При этом он подчеркнул, что такое решение требует тщательного обсуждения и произойти оно может только в самом крайнем случае.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров быть готовыми в любой момент сдержать Россию, а также не исключать отправку военнослужащих на Украину. По его словам, он надеется, что Парижу не придется вступать в боевые действия.