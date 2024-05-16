Коц раскрыл секреты успехов ВС РФ на Харьковском направлении Военкор Коц: успех ВС РФ на Харьковском направлении объясняется сложной тактикой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Харьковском направлении, поскольку применяют сложную военную тактику, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, российская армия использует авиацию, БПЛА и артиллерию, уничтожает инфраструктуру ВСУ, а также психологически подавляет противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сначала вражеские позиции причесывает авиация планирующими боеприпасами, которые, помимо разрушений, оказывают дезорганизующее воздействие на психику «захистников». Для верности опорники и укрепы обрабатывают артиллерией, после чего в дело вступают штурмовики. Причем не колоннами техники, а малыми группами при поддержке все той же артиллерии и беспилотников, — объяснил Коц.

Военкор также уточнил, что российская армия постоянно держит в воздухе разведывательные БПЛА, которые помогают навести на объекты и личный состав украинской армии FPV-дроны, «Ланцеты» или ракетный комплекс «Искандер». Он подчеркнул, что операция на Харьковском направлении важна не только для формирования «санитарной зоны» в приграничных районах, но и для того, чтобы вынудить ВСУ использовать последние резервы.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что резерв ВСУ составляет 100–150 тысяч человек. По его словам, у украинской армии также есть проблемы с вооружением этих людей.