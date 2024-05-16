Стало известно число погибших при обстреле Донецка СЦКК: в результате обстрела Донецка ВСУ погибли четыре человека

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Четыре человека погибли при обстреле Вооруженными силами Украины улицы Петровского в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Еще два человека получили ранения.

На улице Петровского у остановки общественного транспорта «Школа № 106» погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 годов рождения. Ранения различной степени тяжести получили ребенок — девочка 2018 года рождения — и мужчина 1987 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что три человека погибли и еще 11 пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, который был совершен в годовщину основания ДНР. Удар пришелся по ресторану «Парадиз». Жертвами атаки ВСУ стали сотрудница ресторана и двое посетителей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины 12 мая погибли 19 местных жителей. По его словам, из них 15 человек — жертвы прилета по многоэтажному дому, где произошло обрушение подъезда. Еще трое погибли от вечерних обстрелов 12 мая, одна женщина скончалась в больнице, получив ранения 11 мая.