Названо число жертв «юбилейного» удара ВСУ по Донецку Глава ДНР Пушилин: три человека погибли при обстреле ВСУ по ресторану в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Три человека погибли и еще 11 пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, который был совершен в годовщину основания ДНР, сообщил в своем Telegram-канала глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Удар пришелся по ресторану «Парадиз». По его словам, жертвами атаки ВСУ стали сотрудница ресторана и двое посетителей.

На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 года рождения, женщины 1986, 1988, 1980 года рождения (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь, — уточнил он.

Также Пушилин отметил, что в зоне происшествия было зафиксировано два прилета. Одна из дальнобойных ракет HIMARS попала в сам ресторан, повредив стену и остекление, а вторая — в рядом стоящее недостроенное здание. Сейчас там работают экстренные службы.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила об увеличении до четырех человек количества жертв обстрела ВСУ кассетными бомбами по нефтебазе в Ровеньках, зафиксированном 10 мая. По ее словам, всего в результате атаки пострадали 11 человек, двое их них находятся в крайне тяжелом состоянии.