Почти 20 жителей Белгорода погибли от обстрелов ВСУ Гладков: 19 жителей Белгорода стали жертвами действий ВСУ 12 мая

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В результате обстрелов города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины в воскресенье, 12 мая, погибли 19 местных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, из них 15 человек — жертвы прилета по многоэтажному дому, где произошло обрушение подъезда. Еще трое погибли от вечерних обстрелов 12 мая, одна женщина скончалась в больнице, получив ранения 11 мая.

Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, — написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что еще 27 человек были ранены. Из них 10 человек отпустили домой, шестеро готовятся к отправке в федеральные клиники, среди них мать и полуторамесячный ребенок. В больницах по-прежнему остаются 11 человек. По поручению главы государства в Белгород прибыли бригады врачей.

В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам, — сказал Гладков.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о завершении разбора завалов в многоэтажном жилом доме в Белгороде, где произошло обрушение после удара ВСУ. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек.