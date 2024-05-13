Спасатели завершили разбор завалов в Белгороде МЧС РФ: завершен разбор завалов жилого дома в Белгороде после обстрела ВСУ

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Специалисты закончили поисково-спасательные работы и разбор завалов в многоэтажном жилом доме в Белгороде, который обстреляли Вооруженные силы Украины, передает пресс-служба МЧС РФ. Согласно информации ведомства, удалось спасти 17 человек, однако 15 местных жителей погибли.

МЧС России: поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 — погибли, они извлечены из-под завалов, — говорится в сообщении.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция Соединенных Штатов, а точнее ее отсутствие, на обстрелы Белгорода Украиной показывает желание Белого дома снять ответственность с киевских властей за преступления. Аналогичной позиции решили придерживаться и «независимые» СМИ, уточнил дипломат. Журналисты проигнорировали тот факт, что ВСУ порядка десяти раз за сутки нанесли удары по городу с применением западного оружия, напомнил Антонов.