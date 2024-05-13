Антонов оценил «красноречивую» реакцию США на обстрел Белгорода Антонов: США пытаются снять ответственность с Киева за удар по Белгороду

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Реакция Соединенных Штатов, а точнее ее отсутствие, на обстрелы Белгорода Украиной показывает желание Белого дома снять ответственность с киевских властей за преступления, приводит пресс-служба дипмиссии заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его мнению, действия американских властей весьма «красноречивы».

Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния, — говорится в сообщении.

Аналогичной позиции решили придерживаться и «независимые» СМИ, уточнил дипломат. Журналисты проигнорировали тот факт, что ВСУ порядка десяти раз за сутки нанесли удары по городу с применением западного оружия, напомнил Антонов.

Единственным выходом для России посол назвал наращивание боевых действий. Это помогло бы отодвинуть угрозу со стороны Украины дальше от российских границ, констатировал он.

Ранее спасатели нашли еще одного погибшего в результате обстрела ВСУ жилого дома в Белгороде. По данным пресс-службы МЧС России, общее число жертв достигло 15. На месте инцидента продолжаются работы.