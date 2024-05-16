Онкоцентр и больница под огнем, ATACMS в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 16 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Несколько ракет ATACMS были сбиты над территорией Крыма. Беспилотники влетели в два легковых автомобиля и трактор под Белгородом, пострадали мирные жители. Семь человек получили ранения в результате обстрела Каменки-Днепровской в Запорожской области. Онкоцентр и городская больница оказались под огнем ВСУ в Донецке. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

ВСУ попытались ударить ракетами и дронами по пяти регионам РФ

Минувшей ночью украинские войска попытались атаковать ракетами и беспилотниками пять российских регионов, сообщило Минобороны РФ. Среди них Республика Крым, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области.

По данным ведомства, средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», ракету «Точка-У» и беспилотник над Белгородской областью. По одному БПЛА было уничтожено над Брянской и Калужской областями, еще два — над Тульской. В Крыму четыре дрона были сбиты и еще два — перехвачены.

Главы Брянской и Калужской областей рассказали о последствиях атаки БПЛА

Обломки сбитого над Брянской областью беспилотника упали в Почепском районе, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений, на место ЧП выезжали экстренные службы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки сбитого БПЛА упали в Сухиничском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано.

Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Крыму

Перед ночным налетом БПЛА украинские войска попытались атаковать Крым с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены средствами ПВО около 23:00 15 мая, сообщило Минобороны РФ.

Осколки сбитых ракет повредили несколько домов и автомобиль в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, никто не пострадал.

«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина, еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Смирнов сообщил о ранении строителя при атаке дрона под Курском

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область из артиллерии, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Под огнем оказались Куриловка, Свердликово, Гуево, Олешня, Новый Путь, Елизаветовка, Садовый и Веселое, Теткино и одноименный пункт пропуска. В результате удара никто не пострадал.

Беспилотники ВСУ атаковали населенные пункты Волфино, Троицкое, Гордеевка, Козино, Теткино, Куриловка и пункт пропуска «Суджа». В селе Веселом Глушковского района дрон сбросил взрывное устройство на бригаду строителей, восстанавливавших дом. Пострадал один из работников.

Смирнов подчеркнул, что с помощью средств РЭБ несколько БПЛА были уничтожены недалеко от села Горналь, хутора Олешня, деревни Урусы и села Троицкого.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

Рогов сообщил о семи пострадавших в результате обстрела Каменки-Днепровской

Накануне утром украинская армия обстреляла ферму в селе Славянка Васильевского района Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Гражданское строение и сельскохозяйственная техника были уничтожены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Во второй половине дня город Каменка-Днепровская оказался под огнем ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Он добавил, что в центре города были зафиксированы семь прилетов.

«В результате террористического обстрела Каменки-Днепровской пострадало семь человек. Им оказывается медицинская помощь, в основном это осколочные ранения мягких тканей, тяжелых нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Онкоцентр и больница попали под обстрел в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы девять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили восемь обстрелов на Донецком направлении и один — на Горловском. ВСУ выпустили 22 боеприпаса по региону. 12 жилых домов и два инфраструктурных объекта получили повреждения.

В частности, под огнем оказались Республиканский онкологический центр имени профессора Г. В. Бондаря и Центральная городская клиническая больница № 16, расположенные в Буденновском районе областного центра. Информация о жертвах среди гражданских лиц не поступала.

Дроны ВСУ ударили по гражданским автомобилям и трактору под Белгородом

Накануне в течение дня средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы Hammer были уничтожены средствами ПВО.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Грузское, Березовка, Новая Таволжанка, Новостроевка-Первая и Цаповка подверглись атакам беспилотников. В Березовке под удар попал работающий в поле трактор. Машина загорелась, никто из людей не пострадал.

Гладков подчеркнул, что FPV-дрон влетел в движущийся автомобиль между селами Нехотеевка и Журавлевка. Водитель и два пассажира пострадали, их госпитализировали. Состояние двух человек оценивается медиками как средней степени тяжести. Еще один пострадавший был отпущен домой после обработки непроникающих осколочных ранений.

БПЛА сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в селе Зозули. В результате атаки пострадала мирная жительница. У нее диагностировали баротравму и осколочные ранения. Женщину доставили в больницу.

По словам Гладкова, хутор Мухин Шебекинского городского округа подвергся артобстрелу ВСУ. Жилой дом, хозпостройка и линия газоснабжения получили повреждения. Город Шебекино был обстрелян из РСЗО. Два мирных жителя пострадали. Один многоквартирный и восемь частных жилых домов, четыре автомобиля и гараж получили повреждения.

Министерство обороны России не комментировало сообщения о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

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