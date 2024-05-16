Над российским регионом сбит украинский беспилотник Шапша: над Калужской областью силы ПВО сбили украинский дрон

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО уничтожили в Сухиничском районе Калужской области украинский беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры в регионе нет.

На месте работает оперативная группа, — добавил он.

Ранее в пресс-службе областного Министерства по безопасности Тульской области заявили, что система противовоздушной обороны сбила над территорией региона два беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

15 мая стало известно, что мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на село Зозули в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков пояснил, что дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она находилась. Женщину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава региона добавил, что при атаке дрона повреждения получили еще один легковой автомобиль и два коммерческих объекта — в зданиях выбило окна и посекло фасады. По его словам, удар также пришелся на село Грузское, там повреждена одна машина.