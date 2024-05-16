В Тульской области ПВО отразила атаку двух беспилотников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией Тульской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в пресс-службе областного Министерства по региональной безопасности. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано, — говорится в публикации министерства.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня города Шебекино пострадали двое мужчин. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго — осколочное ранение спины. После прямых попаданий снарядов загорелись гараж и автомобиль на территории домовладения, пожарные работают на объектах, уточнил он.

Также Гладков информировал, что ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

Утром 15 мая губернатор заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей, они доставлены в клиническую больницу.