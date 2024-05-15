Гладков призвал к осторожности после атаки автомобиля FPV-дроном Гладков связал атаку автомобиля дроном и несоблюдение мер безопасности

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В Белгородском районе легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона, три человека получили ранения, однако происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком.

Легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона <...> между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали. <...> Данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности! — заявил губернатор.

Гладков добавил, что состояние двоих пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести. Так, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. У третьего пострадавшего множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.