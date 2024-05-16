Стали известны последствия атаки ATACMS на Севастополь Развожаев: осколки сбитых ATACMS повредили дома в Севастополе

Осколками сбитых над Севастополем ракет ATACMS повреждены несколько домов и автомобиль, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Атака на регион со стороны ВСУ произошла в ночные часы. Никто из людей не пострадал, уточнил глава города.

В спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: в одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина, еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон, — сообщил Развожаев.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 15 мая около 23:00 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины. На тот момент о повреждения гражданской инфраструктуры известно не было. Глава города вновь напомнил гражданам, что нельзя снимать и выкладывать в Сеть работу российских военных и результаты нападений противника.

Также сообщалось, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По данным губернатора, было сбито несколько целей.