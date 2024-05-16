В Севастополе отразили воздушную атаку ВСУ Развожаев: в результате воздушной атаки ВСУ на Севастополь повреждений нет

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Севастополе отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, — написал он.

Глава города вновь напомнил гражданам, что нельзя снимать и выкладывать в Сеть работу российских военных и результаты нападений противника. Развожаев подчеркнул, что этим население помогает врагу.

Ранее он сообщал, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По его данным, было сбито несколько целей.

Российские военные накануне отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Губернатор заявлял, что обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе. Глава города попросил жителей не подходить к частям сбитых ракет. В районе улицы Федоровской пострадавших не было.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 14 мая признался, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским вооружением. Он объяснил это тем, что королевство считает полуостров территорией Украины.