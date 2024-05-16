ВСУ применили против России РСЗО «Ольха» и ракеты «Точка-У» МО: ВСУ в ночь на 16 мая атаковали пять регионов России

Фото: МО Украины

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередные попытки террористических атак в отношении пяти регионов России, говорится в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. По данным военного ведомства, над территорией Белгородской области были перехвачены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотник.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Министерство сообщило также, что в Крыму были уничтожены четыре и перехвачены два дрона. По одному беспилотнику ликвидировали в Брянской и Калужской областях и еще два дрона — над территорией Тульской области.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией Тульской области два беспилотных летательных аппарата, о чем сообщили в пресс-службе областного Министерства по региональной безопасности. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.