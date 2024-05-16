Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

В четверг, 16 мая, территория Курской области была атакована несколько раз со стороны Украины, сообщает врио губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Были обстреляны несколько сел, обошлось без пострадавших.

В течение дня обстреливались села Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино и Лебедевка Суджанского района, пункт пропуска «Суджа», село Гордеевка Кореневского района, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи Глушковского района, — говорится в сообщении.

По словам Смирнова, в результате атаки близ деревни Городище Рыльского района было повреждено здание, а в селе Горналь сожжен сеновал. В поселке Теткино в результате сброса взрывного устройства повреждена крыша автомобиля. Пожарные оперативно потушили возгорание. Уничтожили украинские коптеры с помощью радиоэлектронной борьбы у сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Суджа», хутора Олешня, сел Заолешенка и Горналь Суджанского района.

В ночь на 15 мая украинские войска попытались совершить массированную атаку на четыре российских региона, сообщило Минобороны РФ. Под огнем оказались Крым, Белгородская, Курская и Брянская области.