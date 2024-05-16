Битва за Часов Яр: успехи ВС РФ, есть ли продвижение, сводка за 16 мая

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события из Часов Яра, который продолжают штурмовать подразделения ВС РФ. Что там происходит сейчас, какие последние новости с данного участка СВО выходили?

Ситуация и обстановка в Часов Яре: последние события 16 мая 2024 года

«98 ВДД ВДВ продолжает движение и штурмовые действия в дачах и гаражах микрорайона Канал. С самого утра противник принимает попытки провести ротацию личного состава и подвоза материальных средств. Все это мы пресекаем ударами FPV и артиллерией. Артиллерией во взаимодействии с ПВР наносится огневое поражение по размещениям личного состава и н.п., находящимся под контролем ВСУ. Никакой переброски сил враг не предпринимал — остается на своих местах. Оперативных окружений тоже нет. Идут тяжелые бои. Ведение разведки из-за погодных условий затруднено. Все вбросы о переброске трех бригад на Харьковское направление — заведомо ложная информация, которую ВСУ распространяют с целью ввести нашу разведку и командование в заблуждение», — передает «Архангел спецназа Z».

Mash также пишет, что ВС РФ взяли в клещи микрорайон Канал города Часов Яра.

«Группировка ВСУ там находится в оперативном окружении под полным огневым контролем наших», — отметил источник.

Военкор Александр Сладков заявил, что сейчас ВС РФ жестко работают по позициям ВСУ в Часов Яре.

«Часов Яр, вроде как, далеко, на самом деле это ж тоже ДНР, просто нам, репортерам, приходится добираться аж через Луганск, такова пока обстановка, но она очень скоро поменяется в лучшую для нас сторону. Наши парни под Часовым Яром (десантура, добровольческие бригады) очень жестко по противнику работают», — написал он.

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что командование ВСУ стягивает резервы к Часов Яру с двух направлений.

«Противник продолжает подтягивать резервы к „очеретинскому цветку“ стремясь снизить риски дальнейших прорывов в направлении западного Донбасса, в том числе снимая войска с Запорожского и Херсонского направлений. Тяжелая ситуация для ВСУ в районе н.п. Часов Яр и на Харьковском направлении также затрудняет маневр резервами и не дает ВСУ сосредоточить в районе н.п. Очеретино необходимые для купирования проблем силы. В этом плане стратегия ГШ ВС РФ по раздергиванию резервов ВСУ дает свои плоды», — отметил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм самоходную артиллерийскую установку „Акация“», — добавили в МО РФ.

Военкор Александр Коц рассказал, что ВС РФ вынуждены дальше штурмовать Часов Яр, так как это важнейший населенный пункт в Донбассе.

«Это важнейший узел обороны Киева в Донбассе, который открывает дороги не только на Константиновку и Краматорск, но и на Северск с юга. На фронте все взаимосвязано, и при падении одной стратегической точки, ухудшается положение по широкому фронту. Достаточно посмотреть на наше продвижение к западу и северо-западу от Авдеевки. Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования „санитарной зоны“ в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать последними резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. Отсюда — наше давление на Купянск, где взяты Кисловка и Котляровка. Отсюда — бои в восточной части Часов Яра. Отсюда — падение Работино. Отсюда — расширение Очеретинского плацдарма и движение в сторону Карловки под Авдеевкой. Все это — пока не стратегический прорыв фронта. Но Харьковская операция вполне может к нему привести», — написал он.

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