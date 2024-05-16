Атака ВСУ на Крым ночью 16 мая: есть ли жертвы, раненые или разрушения

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Крым, сегодня ночью над Севастополем были уничтожены пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Какие известны новости об этом 16 мая?

Подробности атаки ВСУ на Крым в ночь с 15 на 16 мая

Вечером 15 мая глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывалось.

Позднее губернатор отчитался о том, что было сбито несколько воздушных целей. Вскоре после этого была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя почти 20 минут.

«Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», — уточнил глава Севастополя.

Развожаев напомнил гражданам, что нельзя снимать и выкладывать в Сеть работу российских военных и результаты нападений ВСУ, поскольку этим население помогает украинцам.

«Рыбарь» написал, что в ходе атаки первая волна беспилотников была отвлекающей: несколько дронов из Одессы направились к Севастополю.

«Одновременно из южной части Одесской области были запущены безэкипажные катера. В 22:50 подразделения ПВО отработали по трем целям неподалеку от Круглой бухты Севастополя. Еще один объект был сбит над Симферополем. В это же время несколько БПЛА были зафиксированы к западу от Бельбека: вероятно, они задействовались не для ударов, а целеуказания и наведения ракет. Примерно в это же время противник осуществил пуск нескольких ракет ATACMS из района Явкино в Николаевской области. По данным Минобороны России, пять ракет были сбиты над аэродромом Бельбек. Осколками зацепило объект на аэродроме, кадры с которым вновь продемонстрировали украинские паблики», — сообщил источник.

Авторы канала также отметили, что вышедшие безэкипажные катера ВСУ в большом количестве отмечали и у Тарханкута, и у Черноморского.

«Один из них был уничтожен севернее Черноморского — целеуказание осуществляли с российского беспилотника. Однако значительная часть БЭКов так и не подошла к полуострову: с высокой вероятностью они находятся в районе ожидания (как это уже не раз бывало). И в ближайшие дни мы о них снова услышим. На данный момент в западной части акватории Черного моря дежурит беспилотник RQ-4B, для которого это довольно нестандартный район. Он может как оценивать результаты удара по Бельбеку, так и отслеживать новые цели, например, для применения БЭКов. Ну а тактика ВСУ прослеживается все ярче: удары по аэродромам и складам ГСМ, чтобы вынудить авиацию перебазироваться на более отдаленные базы, тем самым увеличить время реакции на тревогу и расчистить воздушное пространство Крыма перед более массированными атаками», — добавил «Рыбарь». Минобороны РФ это никак не комментировало.

Чем атаковали Крым

По данным Минобороны России, 15 мая около 23:00 по московскому времени была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

«Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи были пресечены попытки Украины совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации. В частности, над территорией Крыма были уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника.

Фото: МО Украины

Что известно о последствиях атаки на Крым в ночь с 15 на 16 мая

Несколько домов и автомобиль получили повреждения в Севастополе в результате удара ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«В спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: в одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина, еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон», — сообщил губернатор.

По его данным, никто из людей в ходе ночной атаки ВСУ не пострадал. Развожаев также отметил, что на настоящий момент несдетонировавших суббоеприпасов не обнаружено. Глава Севастополя призвал жителей сообщать об опасных находках.

Советник главы республики Олег Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что «по Крыму — все хорошо», и пригрозил администраторам пабликов ответственностью за опубликованные видео с работой ПВО. Подобные посты Крючков назвал «работой на врага». По его словам, администраторы находятся за пределами Крыма и, вероятно, рассчитывают, что это поможет им избежать ответственности.

«Все данные по ним уже в работе у силовиков», — заключил Крючков.

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