Битва за Харьковскую область: успехи и проблемы ВС РФ, сводка и бои 16 мая

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают сегодня, 16 мая 2024 года, последние события и новости из Харьковской области, где ВС РФ продолжают вести наступление. Какую интересную информацию они предоставили с этого участка СВО? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области: расклад 16 мая

«Два майора» пишут, что на Харьковском направлении российская группировка войск «Север» продолжает наступление.

«На Липцовском направлении Взят н. п. Лукьянцы. Наши войска закрепились на южной окраине н. п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н. п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия. В Волчанске ВС России продвинулись на глубину до одного километра», — сообщил источник.

WarGonzo пишет, что в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в Волчанске.

Говорить о полном освобождении города пока рано. Под контролем ВС РФ находится северная часть населенного пункта. По позициям ВСУ активно работает артиллерия и авиация российских войск», — отметил источник.

«НгП раZVедка» рассказала, что армия РФ продолжает занимать северную часть Волчанска, ВСУ постепенно отступают за реку Волчью, перебрасываемые подкрепления не смогли остановить продвижение российских войск.

Фото: МО РФ

«Инженерные подразделения противника в авральном темпе устанавливают минно-взрывные заграждения в южной части города, в районе частного сектора, чтобы затруднить проход техники. Продолжается переброска резервов со стороны Старого Салтова и Рубежного. С этой целью в районе н. п. Рубежное также наведена понтонно-мостовая переправа, которую ВСУ используют с целью сокращения плеча подвоза БК и резервов», — подчеркнул источник.

Readovka сообщает, что удерживать Волчанск из последних сил ВСУ почти не могут, поэтому они отошли на южные окраины города к реке Волчьей, рассчитывая успеть организовать там оборону.

«Противник пытается закрепиться на городском агрегатном заводе, с позиций на котором ВСУ какое-то время смогут прикрывать дорогу и мост через Волчью. При этом украинская группировка уже потеряла село Старица, а ВС РФ продолжают движение к Избицкому и Варваровке. На этом направлении наступательных действий русская армия планирует занять село Терновое, чтобы лишить ВСУ возможности с востока атаковать Нескучное от Середы и Зеленого. Успехи ВС РФ фиксируются также в районе села Липцы — украинские боевики оставляют позиции на восточном берегу Травянского водохранилища. Здесь ВСУ также тянут время, пытаясь обороняться. Катастрофу Киева на Харьковском направлении усугубляют постоянное огневое превосходство ВС РФ и высокая скорость реализации маневров, а также полностью раскоординированные резервы ВСУ, согнанные на самый горячий участок из разнообразных подразделений», — пишут авторы канала.

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали об обстановке во взятых населенных пунктах Харьковской области. Видео этого сегодня утром появилось в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Боец с позывным Руда отметил, что ВСУ не оказывали боевого сопротивления благодаря предварительной подготовке и работе артиллерии ВС РФ в этом направлении.

«Военных объектов ВСУ здесь нет. В деревни уже заходят наши патрули, они обеспечивают контроль. Разворачиваем посты. Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и работают FPV-дроны. Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население», — отметил Руда.

Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки войск «Север» держат под огневым контролем часть трассы Харьков — Липцы, постоянно обстреливая противника, направляющегося из Харькова. По словам Руды, подвоз боеприпасов, смена личного состава и подтягивание резервов у ВСУ затруднены из-за сложившейся обстановки.

«Эвакуация, боеприпасы, все их резервы, которые они там будут отправлять, уже под огневым контролем», — добавил он.

Украинский политик Олег Царев рассказал, что на Харьковском участке сейчас идут интенсивные бои на двух направлениях.

«В Волчанске ситуация постоянно меняется, с обеих сторон много неподтвержденной информации. В целом, судя по всему, наши передовые части смогли форсировать реку Волчью и готовят позиции для потенциального охвата, ВСУ частично отступают. Практически вся северная часть города, вероятнее всего, под контролем нашей армии, включая здание администрации. Наши поразили автомобильный мост, последний подходящий для тяжелой техники. В районе Липцев ВС РФ заняли господствующую высоту к северу от села и усиливают давление. Авиация и артиллерия очень мощно работают по приграничью Сумской области», — добавил он.

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